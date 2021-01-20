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Труп украинского силовика обнаружили в военном грузовике в Донбассе 

Слово и Дело 15 часов назад
Труп украинского силовика обнаружили в грузовике в Донбассе
Фото: Леонид Андросов - Федеральное агентство новостей
Труп бойца ВСУ нашли в одном из военных грузовиков в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Павел Фоменко.
По данным разведки, труп украинского военнослужащего обнаружили во время расчистки снега и эвакуации техники. Тело бойца 501-го батальона морской пехоты находилось в автомобиле ЗИЛ-131. Инцидент произошел в районе населенного пункта Ломакино, в зоне ответственности 36-й бригады ВСУ. Причиной смерти стало удушение угарным газом.
Стоит отметить, что число небоевых потерь среди украинских военнослужащих в Донбассе по-прежнему растет. Так, по данным источника штаба ООС, стало известно, что боец 18-го батальона ВСУ в Новгородском получил огнестрельное ранение. Командование в настоящее время проводит расследование и выясняет причины инцидента.
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Также ранее один из силовиков получил ранение из-за неосторожного обращения с оружием. Ефрейтор Медведев был в состоянии алкогольного опьянения. В соединение прибыла комиссия по профилактике употребления алкоголя и наркотических веществ.
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Происшествия , В мире
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