Труп украинского силовика обнаружили в грузовике в Донбассе

Труп бойца ВСУ нашли в одном из военных грузовиков в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Павел Фоменко.

По данным разведки, труп украинского военнослужащего обнаружили во время расчистки снега и эвакуации техники. Тело бойца 501-го батальона морской пехоты находилось в автомобиле ЗИЛ-131. Инцидент произошел в районе населенного пункта Ломакино, в зоне ответственности 36-й бригады ВСУ. Причиной смерти стало удушение угарным газом.

Стоит отметить, что число небоевых потерь среди украинских военнослужащих в Донбассе по-прежнему растет. Так, по данным источника штаба ООС, стало известно, что боец 18-го батальона ВСУ в Новгородском получил огнестрельное ранение. Командование в настоящее время проводит расследование и выясняет причины инцидента.

Также ранее один из силовиков получил ранение из-за неосторожного обращения с оружием. Ефрейтор Медведев был в состоянии алкогольного опьянения. В соединение прибыла комиссия по профилактике употребления алкоголя и наркотических веществ.