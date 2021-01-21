В Грузии задержан разыскиваемый за тяжкие преступления россиянин 

Грузии задержан гражданин России , объявленный Интерполом в международный розыск по обвинению в тяжких преступлениях, сообщили в МВД республики.

«Указанное лицо находилось в розыске по ч. 2 ст. 112 УК России за преступления, указанные в статье… что включает создание и управление преступной организацией, похищение людей, вымогательство, угрозы, применение силы или заговор с целью занятия проституцией, вовлечение несовершеннолетних в проституцию, разврат несовершеннолетних организованными группами, а также умышленные телесные повреждения несовершеннолетним», — говорится в сообщении.

Подозреваемого А. Л. задержали в месте его временного проживания в Батуми, где он находился с января 2020 года.

По данным МВД Грузии, подозреваемый был объявлен в розыск в России 19 августа 2020 года, а 9 ноября 2020 года он был объявлен в международный розыск Генеральным секретариатом Интерпола на основании красного циркуляра.