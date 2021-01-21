Отец Шамсутдинова возмутился приговором сыну 

Отец Рамиля Шамсутдинова , приговоренного к 24,5 года лишения свободы за расстрел сослуживцев, Салим Шамсутдинов заявил, что считает вердикт суда несправедливым. По его словам, судебный процесс был «показательным».

«Мы рассчитывали, что Рамилю дадут 15 лет колонии. Но этот суд сделали показательным и приговорили его к 24,5 года колонии строгого режима. А за что? Ведь в ходе суда было доказано, что над ним в части издевались, что его лишали сна, а это по всем международным правилам приравнивается к пыткам», — заявил Шамсутдинов в комментарии Ura.ru.

«Он же не просто так взял в руки автомат и начал стрелять. Его довели. Есть вопросы и к психолого-психиатрической экспертизе, которая признала его вменяемым. Рецензию о том, что она была проведена с нарушениями, суд во внимание не принял», — добавил отец Рамиля Шамсутдинова.

Кроме того, Шамсутдинов-старший возмутился многомиллионными компенсациями, которые по решению суда его сын должен будет выплатить родственникам погибших и раненым. «Я не понимаю, зачем они подавали эти компенсации. Из каких средств Рамиль будет их платить? В колонии он точно столько не заработает, а после освобождения его признают неплатежеспособным, и на этом история закончится. Я ему ничем помочь не смогу. У меня пенсия 20 тыс. рублей в месяц», — отметил он.

В свою очередь адвокат Равиль Тугушев заявил телеканалу «360» , что в решении суда есть положительный момент: его подзащитный избежал пожизненного срока. «Относительно того, устраивает нас приговор или нет, я пока не готов дать однозначный ответ, потому что пока у нас есть 10 дней на обжалование. Пока мы ждем консультаций», — сказал адвокат.

Защитник не исключает обжалования приговора суда. По словам Тугушева, адвокат потерпевших уже делал заявление о намерении обжаловать принятое решение. Также адвокат подчеркнул, что Шамсутдинов имеет право на условно-досрочное освобождение, а также на смягчение наказания при положительном поведении.

Напомним, в четверг Второй восточный окружной военный суд в Чите признал Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев и приговорил его к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима. В конце декабря присяжные заседатели признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Затем сторона обвинения запросила для него 25 лет лишения свободы.