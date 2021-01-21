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В Челябинске возбудили дело об избиении ребенка в аэропорту 

ТАСС и ещё 3 43 минуты назад
В Челябинске возбудили дело об избиении ребенка в аэропорту
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы в Челябинске возбудили дело об избиении в аэропорту жительницей Краснодарского края несовершеннолетней дочери. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-центра Уральской транспортной прокуратуры.
По версии органов предварительного расследования, 11 января жительница Краснодарского края в аэропорту Челябинска нанесла своей несовершеннолетней дочери не менее пяти ударов в область головы. Тем самым она причинила ей телесные повреждения, черепно-мозговую травму.

"Челябинская транспортная прокуратура дала согласие на возбуждение уголовного дела. Женщина подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ). В настоящее время по уголовному делу ведется дознание, ход и результаты которого находятся на контроле у прокурора", — говорится в сообщении.

Уточняется, что прокурор Хостинского района Сочи был проинформирован транспортным прокурором об обстоятельствах преступления. Кроме того, он уведомлен о необходимости провести проверку, как органы и учреждения системы профилактики работали с семьей.
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Происшествия , МВД , Краснодарский Край , Челябинск , Челябинская Область
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