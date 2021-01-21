Полуголый блогер прокатился на капоте авто с шампанским

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Москва

Полуголый блогер прокатился на капоте авто в Петербурге и попал на видео 

Алевтина Жаркова 32 минуты назад
Являющийся поклонником Моргенштерна блогер Акмал извинился на камеру за экстремальное катание по Невскому проспекту в Петербурге. Полуголый молодой человек прокатился на капоте автомобиля с бутылкой шампанского по одной из главных улиц Северной столицы. Видео публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».
Стражи порядка не оценили креатив 20-летнего блогера и водителя автомобиля. В отношении 19-летнего Эмкина, управлявшего машиной, оформили несколько протоколов о нарушении ПДД, в том числе и правил перевозки людей. А на героя ролика составили протокол за мелкое хулиганство, после чего обоим любителям эпатажа пришлось извиняться за свой поступок.
Происшествия , Видео
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