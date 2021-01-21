В Крыму таксист жестоко убил пассажира

"По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемый, работая водителем такси и перевозя 35-летнего пассажира, находился на окраине села Вилино Бахчисарайского района. На почве возникших неприязненных отношений он нанес пассажиру не менее 10 ударов ножом в область туловища", — говорится в сообщении.