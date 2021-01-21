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Не менее 10 ударов ножом: в Крыму таксист жестоко убил пассажира 

РИА Новости Крым 1 час назад
В Крыму таксист жестоко убил пассажира
Фото: РИА Новости
Житель города Саки, работавший таксистом, предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве своего пассажира, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

"По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемый, работая водителем такси и перевозя 35-летнего пассажира, находился на окраине села Вилино Бахчисарайского района. На почве возникших неприязненных отношений он нанес пассажиру не менее 10 ударов ножом в область туловища", — говорится в сообщении.

Потерпевшему удалось выскочить из салона автомобиля, но от полученных колото-резанных ран мужчина скончался.
Уголовное дело будет направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу, обвиняемый находится под стражей.
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