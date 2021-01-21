Защита Шамсутдинова обжалует приговор

Адвокат Руслан Нагиев в комментарии радиостанции «Говорит Москва» назвал решение военного суда Читы слишком суровым. «Почти 25 лет — это фактически столько же, сколько запрашивала прокуратура. Мы считаем это слишком сурово. Тем более, что в действиях нескольких потерпевших материалами дела были установлены противоправные действия. Это безусловное основание для смягчения приговора. И другие обстоятельства говорят о том, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения. Получается, что присяжные проявили снисхождение, а суд, на наш взгляд, вынес необоснованно суровое наказание. Да, будем обжаловать».