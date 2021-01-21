Защита Шамсутдинова обжалует приговор

Солдат-срочник, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, получил 24,5 года колонии строгого режима
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Адвокат Руслан Нагиев в комментарии радиостанции «Говорит Москва» назвал решение военного суда Читы слишком суровым. «Почти 25 лет — это фактически столько же, сколько запрашивала прокуратура. Мы считаем это слишком сурово. Тем более, что в действиях нескольких потерпевших материалами дела были установлены противоправные действия. Это безусловное основание для смягчения приговора. И другие обстоятельства говорят о том, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения. Получается, что присяжные проявили снисхождение, а суд, на наш взгляд, вынес необоснованно суровое наказание. Да, будем обжаловать».
Адвокат добавил, что Шамсутдинов также должен выплатить шарфы по искам потерпевшим и семей погибших.
«Только-только всё произошло. Текст приговора надо получить, там всё прописано. Суд удовлетворил иски частично. Кому-то 1,3 миллиона рублей, кому-то 1,5 миллиона рублей. Это не полные суммы, которые они просили».
Как отмечет ТАСС, суд обязал Шамсутдинова выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию морального вреда на общую сумму 9,8 млн рублей. Изначально сторона потерпевших требовала в общей сумме 28 миллионов рублей.
25 октября 2019 года Шамсутдинов
открыл огонь по сослуживцам. Восемь военнослужащих, в том числе два офицера, погибли, двое пострадали. После этого рядовой попытался сбежать из части и был задержан.
В марте прошлого года был осуждён сослуживец Шамсутдинова, издевавшийся над ним. Руслану Мухатову дали два года условно. Адвокат Шамсутдинова тогда заявил, что целью было не посадить солдата, а доказать факт дедовщины в войсковой части.
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