Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима

Второй восточный окружной военный суд в Чите вынес приговор расстрелявшему сослуживцев солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову . Суд признал Шамсутдинова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года и 6 месяцев в колонии строго режима.

5 октября 2019 года рядовой Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим во время сдачи караула в воинской части в Забайкалье. В результате стрельбы погибли восемь человек. Позднее солдат признал свою вину, психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.