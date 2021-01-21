Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима

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Москва

Приговор срочнику Шамсутдинову попал на видео 

Алевтина Жаркова 41 минуту назад
Второй восточный окружной военный суд в Чите вынес приговор расстрелявшему сослуживцев солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову. Суд признал Шамсутдинова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года и 6 месяцев в колонии строго режима.
5 октября 2019 года рядовой Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим во время сдачи караула в воинской части в Забайкалье. В результате стрельбы погибли восемь человек. Позднее солдат признал свою вину, психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
Ранее сообщалось, что российский пенсионер заказал избиение своей бывшей девушки, не смирившись с расставанием.
Происшествия , Видео , Рамиль Шамсутдинов
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