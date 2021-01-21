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Москва

Суд приговорил срочника Шамсутдинов к 24,5 года строгого режима 

ТАСС 1 час назад
Второй Восточный окружной военный суд в четверг приговорил к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек.

«Признать Шамсутдинова Рамиля Салимчановича виновным в совершении преступлений. Путем частичного сложения назначить окончательное наказание на срок 24 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказал судья.

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Происшествия , Видео , Рамиль Шамсутдинов , ФСИН
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