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Москва

Ветеран ВОВ засудил ПФР 

Павел Тиунов 1 час назад
Ветеран Великой Отечественной войны подал в суд на ПФР
Фото: ТАСС
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Суханов подал в суд на Пенсионный фонд России. Об этом уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин рассказал «Ура.ру».
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», в России была введена ежегодная выплата ветеранам ВОВ в размере 10 тысяч рублей. Суханов считается участником войны, потому что в 1950 году принимал участие в ликвидации националистического подполья на территории Украины.
Курганское отделение ПФР отказало ему в выплате 10 тысяч, сославшись на то, что он не участвовал в боевых действиях в 1941-1945 годах. Суханов счел это несправедливым и обратился за помощью к Шалютину. Тот обратился за помощью в юридическую фирму.
В итоге в суд был подан иск от имени ветерана к отделению Пенсионного фонда. Курганский городской суд удовлетворил его. Отделение ПФР опротестовало решение. Позавчера Курский областной суд оставил решение первой инстанции в силе.
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«Восстановлено право ветерана на получение выплаты», — констатировали в пресс-службе суда.

В апреле 91-летний ветеран Великой Отечественной войны из Челябинска также выиграл суд против Пенсионного фонда за выплату в 10 тысяч рублей. Он также участвовал в боях с националистическим подпольем после окончания войны — в 1948-1951 годах.
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Комментарии 36
Происшествия , Борис Шалютин , Пенсионный фонд РФ
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