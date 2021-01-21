Ветеран Великой Отечественной войны подал в суд на ПФР

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», в России была введена ежегодная выплата ветеранам ВОВ в размере 10 тысяч рублей. Суханов считается участником войны, потому что в 1950 году принимал участие в ликвидации националистического подполья на территории Украины.

Курганское отделение ПФР отказало ему в выплате 10 тысяч, сославшись на то, что он не участвовал в боевых действиях в 1941-1945 годах. Суханов счел это несправедливым и обратился за помощью к Шалютину. Тот обратился за помощью в юридическую фирму.

В итоге в суд был подан иск от имени ветерана к отделению Пенсионного фонда. Курганский городской суд удовлетворил его. Отделение ПФР опротестовало решение. Позавчера Курский областной суд оставил решение первой инстанции в силе.

«Восстановлено право ветерана на получение выплаты», — констатировали в пресс-службе суда.

В апреле 91-летний ветеран Великой Отечественной войны из Челябинска также выиграл суд против Пенсионного фонда за выплату в 10 тысяч рублей. Он также участвовал в боях с националистическим подпольем после окончания войны — в 1948-1951 годах.