Пассажир умер на борту самолета на Сахалине 

При подготовке к полету рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск произошло ЧП — умер пассажир. Уточняется, что трагедия случилась в международном аэропорт Южно-Сахалинска имени А. П. Чехова.
«Все произошло на утреннем рейсе, мужчина потерял сознание мгновенно, сразу после того, как вошел в самолет. Бортпроводники и фельдшер аэропорта пытались ему помочь, провели реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи, которая уже констатировала смерть», — приводит сообщение пресс-службы аэропорта РИА «Новости».
Как пишет сайт KP.RU, из-за произошедшего вылет рейса авиакомпании S7 Airlines был задержан примерно на полтора часа.