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Пассажир рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск умер на борту самолета 

РИА Новости 40 минут назад
Пассажир летевшего в Новосибирск рейса умер на борту самолета
Фото: Reuters
Пассажир рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск в среду скончался при посадке в самолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

"Все произошло на утреннем рейсе, мужчина потерял сознание мгновенно, сразу после того, как вошел в самолет. Бортпроводники и фельдшер аэропорта пытались ему помочь, провели реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи, которая уже констатировала смерть", — сообщили в пресс-службе.

Вылет рейса задержали на полтора часа. По данным местных СМИ, мужчина ехал домой, в Новосибирск.
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Происшествия , РИА Новости
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