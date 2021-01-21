Пассажир летевшего в Новосибирск рейса умер на борту самолета

Пассажир рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск в среду скончался при посадке в самолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Все произошло на утреннем рейсе, мужчина потерял сознание мгновенно, сразу после того, как вошел в самолет. Бортпроводники и фельдшер аэропорта пытались ему помочь, провели реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи, которая уже констатировала смерть", — сообщили в пресс-службе.
Вылет рейса задержали на полтора часа. По данным местных СМИ, мужчина ехал домой, в Новосибирск.