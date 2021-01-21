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Москва

Видео с места уничтожения боевиков в Чечне 

Вадим Дроздов 2 часа назад
Днем 20 января на окраине села Катар-Юрт в Ачхой-Мартановском районе в Чечне были обнаружены 5 местных боевиков. В ходе спецоперации, проводимой правоохранительными органами, все пятеро были убиты. При попытке задержания боевики оказали вооруженное сопротивление, правоохранители открыли ответный огонь и застрелили всех. Пострадали пять силовиков.
«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», — говорится в сообщении Следственного комитета.
С места происшествия изъяли автоматы, боеприпасы и гранаты.
Бютукаев руководил «остатками бандитского подполья на Северном Кавказе». В банду Бютукаева входили боевики с Украины.
Происшествия , Видео , СКР , МВД
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