20 января в подмосковном городе Мытищи дорожные полицейские и молодые люди на снегоходах спасли жизнь 67-летнему пенсионеру, который провалился в полынью замерзшего канала имени Москвы. Ледяная вода моментально пропитала теплую одежду пенсионера и начала тянуть его на дно. Из последних сил он держался за кромку льда. На его счастье на снегоходах мимо проезжали отдыхающие. Им удалось вытащить пенсионера из воды. Один из молодых людей привлек внимание сотрудников ДПС. Патрульные отнесли пострадавшего мужчину в служебную машину, доложили о происшествии и направились в сторону больницы, по пути отогревая пенсионера.
Спасенного из полыньи пенсионера сняли на видео
Происшествия , Видео , ГИБДД
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