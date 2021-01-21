Появилось видео с места взрыва в центре Мадрида 

20 января В центре Мадрида на улице Толедо произошел мощный взрыв.

"Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь. Один из них в тяжелом состоянии, ранения десяти легкие. Трое доставлены в больницы", — говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Мадрида.

среди погибших — двое случайных прохожих, 85-летняя женщина и мужчина, а также еще один человек, личность которого не установлена. В больницы доставлены несколько человек, в том числе мужчина с множественными травмами, чье состояние оценивается как тяжелое.

Несколько зданий, расположенных в районе взрыва, были эвакуированы в целях безопасности.