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Москва

Появилось видео с места взрыва в центре Мадрида 

Вадим Дроздов 1 час назад
20 января В центре Мадрида на улице Толедо произошел мощный взрыв.
"Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь. Один из них в тяжелом состоянии, ранения десяти легкие. Трое доставлены в больницы", — говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Мадрида.
среди погибших — двое случайных прохожих, 85-летняя женщина и мужчина, а также еще один человек, личность которого не установлена. В больницы доставлены несколько человек, в том числе мужчина с множественными травмами, чье состояние оценивается как тяжелое.
Несколько зданий, расположенных в районе взрыва, были эвакуированы в целях безопасности.
Происшествия , Видео
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