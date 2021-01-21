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Москва

Перерезавшая горло пенсионерке сиделка объяснила свой поступок 

Lenta.ru 56 минут назад
Перерезавшая горло пенсионерке сиделка объяснила свой поступок
Фото: Telegram-канал 112
Сиделка Гульчахра Айдарова, убившая пенсионерку в Москве, назвала причину своего поступка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По ее словам, пожилая женщина, за которой она ухаживала, постоянно высказывала упреки в ее адрес. После очередного замечания Айдарова схватилась за нож и перерезала своей подопечной горло.
Выяснилось, что убитая женщина 1938 года рождения тяжело болела и не могла себя обслуживать.
О жестоком убийстве сообщалось ранее 21 января. Преступницу задержали, не исключено, что она страдает от психического заболевания.
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Происшествия , Криминал , Москва
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