Перерезавшая горло пенсионерке сиделка объяснила свой поступок 

Сиделка Гульчахра Айдарова, убившая пенсионерку в Москве , назвала причину своего поступка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, пожилая женщина, за которой она ухаживала, постоянно высказывала упреки в ее адрес. После очередного замечания Айдарова схватилась за нож и перерезала своей подопечной горло.

Выяснилось, что убитая женщина 1938 года рождения тяжело болела и не могла себя обслуживать.