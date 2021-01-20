Сиделка перерезала горло пенсионерке в Москве

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Сиделка перерезала горло пожилой женщине в центре Москвы. Как стало известно РЕН ТВ, преступление было совершено в одной из квартир по Угловому переулку.

Сиделка зарезала старушку, за которой ухаживала. Известно, что убитая — Ирина Кожина, 38-го года рождения. Сиделка — Гульчахра Айдарова, 89-го года рождения.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. По предварительным данным, бабушка сделала замечание Айдаровой, после чего та перерезала женщине горло. Сиделка задержана.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники полиции задержали сиделку, которая истязала 90-летнюю бабушку. В правоохранительные органы ранее обратился внук пожилой женщины, который сообщил, что сиделка, возможно, избивает его родственницу.

Правоохранители установили, что сиделка избивала пенсионерку на протяжении длительного времени. Из-за тяжелого заболевания бабушка не могла попросить о помощи.