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Сиделка перерезала горло старушке в центре Москвы 

ЧП Столица 1 час назад
Сиделка перерезала горло пенсионерке в Москве
Фото: ЧП Столица
Сиделка перерезала горло пожилой женщине в центре Москвы. Как стало известно РЕН ТВ, преступление было совершено в одной из квартир по Угловому переулку.
Сиделка зарезала старушку, за которой ухаживала. Известно, что убитая — Ирина Кожина, 38-го года рождения. Сиделка — Гульчахра Айдарова, 89-го года рождения.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. По предварительным данным, бабушка сделала замечание Айдаровой, после чего та перерезала женщине горло. Сиделка задержана.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники полиции задержали сиделку, которая истязала 90-летнюю бабушку. В правоохранительные органы ранее обратился внук пожилой женщины, который сообщил, что сиделка, возможно, избивает его родственницу.
Правоохранители установили, что сиделка избивала пенсионерку на протяжении длительного времени. Из-за тяжелого заболевания бабушка не могла попросить о помощи.
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Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Москва
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