В жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа 

"На Московском, 43, корпус 1 во втором подъезде произошел хлопок газа в квартире, эвакуированы 49 человек — из них девять детей, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и газовой службы, обследуют помещения и оборудование. По предварительной информации, дом в порядке, пострадала межквартирная стена, не несущая, — говорится в сообщении. — Для эвакуированных жильцов предоставлен теплый автобус".