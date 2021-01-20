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В жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа 

ТАСС 1 час назад
В жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа
Фото: РИА Новости
Взрыв газа произошел в среду вечером в многоквартирном доме в Архангельске, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

"На Московском, 43, корпус 1 во втором подъезде произошел хлопок газа в квартире, эвакуированы 49 человек — из них девять детей, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и газовой службы, обследуют помещения и оборудование. По предварительной информации, дом в порядке, пострадала межквартирная стена, не несущая, — говорится в сообщении. — Для эвакуированных жильцов предоставлен теплый автобус".

Прокуратура Архангельской области организовала проверку.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, после обследования помещений эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры.
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Происшествия , МЧС
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