В жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа 

Взрыв газа произошел в среду вечером в многоквартирном доме в Архангельске, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.
"На Московском, 43, корпус 1 во втором подъезде произошел хлопок газа в квартире, эвакуированы 49 человек — из них девять детей, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и газовой службы, обследуют помещения и оборудование. По предварительной информации, дом в порядке, пострадала межквартирная стена, не несущая, — говорится в сообщении. — Для эвакуированных жильцов предоставлен теплый автобус".
Прокуратура Архангельской области организовала проверку.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, после обследования помещений эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры.