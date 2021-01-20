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Число пострадавших при взрыве в Мадриде увеличилось до 11 

Парламентская газета 1 час назад
Число пострадавших при взрыве в Мадриде выросло до 11
Фото: Reuters
Число пострадавших в результате мощного взрыва в столице Испании возросло до 11 человек. Об этом служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида сообщает в среду вечером на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Ранее власти также сообщили о трех погибших и одном пропавшем без вести.

«Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь SAMUR. Один из них в тяжелом состоянии, ранения десяти легкие. Трое доставлены в больницы», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы правительства сообщества Мадрид Игнасио Агуадо, среди погибших — двое случайных прохожих, 85-летняя женщина и мужчина, а также еще один человек, личность которого не установлена. В больницы доставлены несколько человек, в том числе мужчина с множественными травмами, чье состояние оценивается как тяжелое.
Несколько зданий, расположенных в районе взрыва, эвакуированы в целях безопасности.
Ранее в среду сообщалось, что мощный взрыв произошёл в одном из зданий в центре Мадрида, причиной могла стать утечка газа.
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