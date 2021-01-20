Число пострадавших при взрыве в Мадриде выросло до 11

Число пострадавших в результате мощного взрыва в столице Испании возросло до 11 человек. Об этом служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида сообщает в среду вечером на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Ранее власти также сообщили о трех погибших и одном пропавшем без вести.
«Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь SAMUR. Один из них в тяжелом состоянии, ранения десяти легкие. Трое доставлены в больницы», — говорится в сообщении.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы правительства сообщества Мадрид Игнасио Агуадо, среди погибших — двое случайных прохожих, 85-летняя женщина и мужчина, а также еще один человек, личность которого не установлена. В больницы доставлены несколько человек, в том числе мужчина с множественными травмами, чье состояние оценивается как тяжелое.
Несколько зданий, расположенных в районе взрыва, эвакуированы в целях безопасности.
Ранее в среду сообщалось, что мощный взрыв произошёл в одном из зданий в центре Мадрида, причиной могла стать утечка газа.