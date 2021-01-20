Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спивак и Учитель представляют фильм
«Цой»: Спивак и Учитель представляют фильм Только в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Брат модели Натальи Булычевой погиб, выходя из трамвая 

Газета.Ru 1 час назад
Брат модели Натальи Булычевой погиб при выходе из трамвая
Фото: МК
Брат модели Натальи Булычевой погиб, выходя из трамвая, а месте с ним под колеса иномарки попали еще двое пассажиров, пишет в среду «Московский комсомолец».

«Это произошло в 23.37 у трамвайной остановки на Красноказарменной улице. Ваня возвращался домой с квиза — он в свободное время часто ходил с друзьями на интеллектуальные викторины. Он вышел из трамвая. В это время мимо на большой скорости пролетала «Шкода». Брата от удара отбросило на 20 метров. Кроме него пострадали еще два человека — такие же пассажиры трамвая», — рассказывает она.

По словам модели, второй молодой человек в последний момент успел оттолкнуть свою спутницу в сторону. Тем не менее, оба после наезда легковушки с серьезными травмами попали в больницу. Ивана спасти не удалось, хотя первое время после аварии молодой человек еще жил.

«Свидетель аварии нашел мобильный телефон брата и позвонил родителям. Мама с папой приехали на место ДТП. Ваня уже был в черном мешке. Полицейский пытался не допустить контакта с виновником аварии — 27-летним Денисом Журавлевым. Родители так и не смогли посмотреть ему в глаза», — отметила Булычева.

Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Газета.Ru: последние новости
В России выросло число преступлений на фоне пандемии В России выросло число преступлений на фоне пандемии НАК: ликвидированный в Чечне боевик причастен к теракту в Домодедово НАК: ликвидированный в Чечне боевик причастен к теракту в Домодедово В России запретили аниме «Тетрадь смерти» В России запретили аниме «Тетрадь смерти»
Комментарии 1
Происшествия , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
00:35
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
Общество
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
00:30
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
Политика США
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
00:05
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
Происшествия
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
01:27
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
США
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
00:29
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Происшествия
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
00:53
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
Происшествия
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение