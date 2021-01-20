Медсестра рассказала, как Голунова тащили по лестнице

"В тот день я была на ночном дежурстве и видела, как человека тащили по лестнице, он требовал адвоката. Сотрудники полиции его за ноги и за руки выносили", — рассказала Евдокимова.

После увиденного она спросила своего коллегу, который проводил освидетельствование, что это было, и тот ответил, что Голунов не хотел выходить из кабинета.

Следующее заседание пройдет 1 февраля.

На прошлом заседании суда, рассматривающего дело против пятерых задержавших его экс-полицейских, Голунов рассказал, что по дороге обратно из кабинета медосвидетельствования его тащили по лестнице, он бился о ступеньки спиной, потерял сознание, а очнулся на улице на асфальте, где ему на грудь давила нога полицейского.

В декабре на заседании суда Денис Коновалов полностью признал вину, Максим Уметбаев — "только в том, что дал пощечину Голунову". Наиболее высокопоставленный из фигурантов Игорь Ляховец, которого СК считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии". Акбар Сергалиев сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу". Роман Феофанов же кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

Впоследствии ряд сотрудников полиции , включая двух генералов — главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова — уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева , а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.