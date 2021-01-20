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СМИ: в здании в центре Мадрида прогремел взрыв 

ТАСС 42 минуты назад
В центре Мадрида прогремел сильный взрыв
Фото: соцсети
Сильный взрыв прогремел в среду в одном из зданий в центре испанской столицы. Об этом сообщила газета Diario.
Издание не уточняет, каковы причины взрыва и есть ли пострадавшие.
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