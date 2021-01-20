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В России запретили аниме «Тетрадь смерти» 

Газета.Ru 39 минут назад
В России запретили аниме «Тетрадь смерти»
Фото: depositphotos.com
Петербургский суд запретил аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики» на территории России, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Аниме-мультфильмы, опубликованные на одном из интернет-порталов, признали «информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».
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Эксперты посмотрели мультфильмы в зале суда и нашли в них сцены жестокости и насилия, смерти, нетрадиционных сексуальных отношений. Эти сцены, по мнению специалистов, могут нанести вред детской психике. «Размываются понятия добра и зла, формируется безнаказанность, нивелируется инстинкт самосохранения», — поделился с судом специалист «Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки» Василий Белов.
Ранее этими аниме-сериалами заинтересовалась прокуратура.
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Происшествия , Василий Белов , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ
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