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Москва

Россиянка пропала в ущелье в районе Гагры 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Россиянка пропала в ущелье в районе Гагры
Фото: РИА Новости
Сотрудники МЧС Абхазии разыскивают россиянку, которая, предположительно, пропала в районе ущелья реки Жоэквара в Гагрском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС на своей странице в Facebook в среду.

"Сотрудники пожарно-спасательной части по охране Гагрского района в ущелье реки Жоэквара ведут поиски гражданки Российской Федерации Елены Федотовой, 1977 года рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сигнал о пропаже Федотовой поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 14:03 по мск. По словам очевидцев, последний раз пропавшую видели именно в районе Жоэкварского ущелья.
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Происшествия , Елена Федотова , МЧС
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