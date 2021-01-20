Россиянка пропала в ущелье в районе Гагры 

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Сотрудники МЧС Абхазии разыскивают россиянку, которая, предположительно, пропала в районе ущелья реки Жоэквара в Гагрском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС на своей странице в Facebook в среду.

"Сотрудники пожарно-спасательной части по охране Гагрского района в ущелье реки Жоэквара ведут поиски гражданки Российской Федерации Елены Федотовой, 1977 года рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сигнал о пропаже Федотовой поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 14:03 по мск. По словам очевидцев, последний раз пропавшую видели именно в районе Жоэкварского ущелья.