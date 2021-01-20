Ученый ведущего вуза изнасиловал 20-летнюю женщину в Москве 

Москве ученый похитил и изнасиловал женщину. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Некоторое время назад возле одного из баров в центре города 20-летняя девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, приняла 61-летнего специалиста по рыбоводству, сотрудника одного из вузов, который находился за рулем автомобиля «Тойота», за таксиста. Мужчина отвез ее на учебные пруды, завел в летний домик и изнасиловал.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Ее сотрудники задержали подозреваемого. На допросе он заявил, что был спровоцирован жертвой.

В октябре, как сообщал «Рамблер», водитель такси, 35-летний ранее судимый житель Уфы, напал на клиентку, изнасиловал ее и ограбил на юго-западе Москвы. Некоторое время спустя он был задержан.

В ноябре в ходе празднования дня рождения на даче в поселке Жасминный в Саратове 20-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, оставшись с девушкой наедине, стал избивать ее и кусать. Она стала оказывать сопротивление и звать на помощь, однако он совершил в ее отношении действия сексуального характера.