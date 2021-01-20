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Житель Калининграда подтягивался на перилах балкона и упал с пятого этажа 

РИА Новости 26 минут назад
Россиянин подтягивался на перилах балкона и упал с пятого этажа
Фото: РИА Новости
Житель Калининграда подтягивался на перилах своего балкона и упал с пятого этажа, но смог самостоятельно подняться в квартиру, чтобы вызвать медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД РФ.

"Известно, что 36-летний житель Калининграда попал в больницу после падения с пятого этажа со своего балкона. Он пояснил, что занимался спортом, подтягивался на одной руке, сорвался с перил, но смог встать, подняться домой и позвонить сестре, чтобы она вызвала скорую помощь", — рассказали в полиции.

Сейчас мужчина находится в больнице с различными травмами, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Калининград , Калининградская Область
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