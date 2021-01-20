Россиянин подтягивался на перилах балкона и упал с пятого этажа

"Известно, что 36-летний житель Калининграда попал в больницу после падения с пятого этажа со своего балкона. Он пояснил, что занимался спортом, подтягивался на одной руке, сорвался с перил, но смог встать, подняться домой и позвонить сестре, чтобы она вызвала скорую помощь", — рассказали в полиции.