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В Берлине задержали мужчину, кидавшего снежки в консульство США 

РИА Новости 1 час назад
В Берлине задержали кидавшего снежки в консульство США мужчину
Фото: РИА Новости
Полиция задержала мужчину, который кидал снежки в здание консульства США в берлинском районе Далем и выкрикивал лозунги относительно президента США Дональда Трампа, сообщает газета B. Z. со ссылкой на полицию.
Во вторник днем 26-летний мужчина пришел к зданию американского консульства и стал выкрикивать лозунги относительно Трампа. Кроме того, он бросал снежки в фасад здания. Сотрудники охраны сказали ему уйти, но он начал кидать снежки и в них. Они вызвали полицию, в итоге мужчину, который оказывал сопротивление, задержали.
Как сообщает полиция, мужчина вел себя очень агрессивно и врезался головой в полицейский автомобиль. При этом он получил рану и потерял сознание. Полиция вызвала скорую помощь, вскоре мужчина пришел в сознание. Тест показал, что он находился в состоянии несильного алкогольного опьянения. В итоге мужчина оправился в больницу.
Ночью мужчина вновь пришел к зданию консульства, кричал, кинул в охранников две полные пол-литровые банки, при этом никто не пострадал. Когда приехала полиция, мужчина вновь врезался головой в автомобиль правоохранителей. В этот раз он не пострадал, но нанес легкий урон машине. Тест на алкоголь показал уже высокую степень опьянения. Мужчину забрали в участок, но вскоре отпустили. В его отношении будет проведено расследование из-за нанесения материального ущерба и телесных повреждений.
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Происшествия , В мире , Дональд Трамп , Берлин , Германия , США
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