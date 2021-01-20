Таксист взял пассажирку в заложники у аэропорта Шереметьево 

Водитель потребовал у клиентки, заказавшей такси у московского аэропорта Шереметьево , 17 тысяч рублей и не выпускал ее из автомобиля. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным издания, 42-летняя Ольга отказалась заплатить таксисту 17 тысяч рублей, тогда водитель начал возить ее от одного терминала к другому.

В итоге женщина расплатилась с захватчиком и, покинув его автомобиль, обратилась в правоохранительные органы

«Рамблер» писал, что ранее жительница Петербурга пожаловалась на неадекватное поведение таксиста, который в процессе поездки в аэропорт решил остановить машину «на пару минут», чтобы удовлетворить самого себя. Перед этим он активно намекал девушке на секс и смотрел порно. По словам пассажирки такси, она пожаловалась в компанию, где ей пообещали три бесплатных поездки.

Позднее в пресс-службе «Ситимобил» заявили, что компания заблокировала таксиста после жалобы клиентки на его развратные действия, вернула деньги за поездку и принесла ей извинения.