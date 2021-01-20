Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Таксист взял пассажирку в заложники у аэропорта Шереметьево 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Таксист взял пассажирку в заложники у аэропорта Шереметьево
Фото: ТАСС
Водитель потребовал у клиентки, заказавшей такси у московского аэропорта Шереметьево, 17 тысяч рублей и не выпускал ее из автомобиля. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным издания, 42-летняя Ольга отказалась заплатить таксисту 17 тысяч рублей, тогда водитель начал возить ее от одного терминала к другому.
В итоге женщина расплатилась с захватчиком и, покинув его автомобиль, обратилась в правоохранительные органы.
«Рамблер» писал, что ранее жительница Петербурга пожаловалась на неадекватное поведение таксиста, который в процессе поездки в аэропорт решил остановить машину «на пару минут», чтобы удовлетворить самого себя. Перед этим он активно намекал девушке на секс и смотрел порно. По словам пассажирки такси, она пожаловалась в компанию, где ей пообещали три бесплатных поездки.
Позднее в пресс-службе «Ситимобил» заявили, что компания заблокировала таксиста после жалобы клиентки на его развратные действия, вернула деньги за поездку и принесла ей извинения.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Комментарии
Происшествия , Аэропорт Шереметьево , МВД , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Подготовку к инаугурации Джо Байдена сняли на видео
01:46
Подготовку к инаугурации Джо Байдена сняли на видео
Политика
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
00:29
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Происшествия
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
03:58
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
Политика
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
02:20
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
Происшествия
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
01:03
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
Общество
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение