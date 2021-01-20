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Арашуков заразился коронавирусом 

РИА Новости 1 час назад
Арашуков заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости
Бывший сенатор Рауф Арашуков, находящийся под стражей по обвинению в организации убийств, заболел коронавирусом, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.

"Рауф Арашуков не этапирован в суд. Он помещён на карантин. Из СИЗО сообщили, что у него положительный тест на ковид. Адвокатам, посещавшим Рауфа, сотрудники СИЗО предлагают сдать анализ на коронавирус", — сказал собеседник агентства.

Мосгорсуд сегодня рассматривает ходатайство о продлении ареста Арашукова, его отца Рауля и других фигурантов. Следователь на заседании сообщил, что бывшего сенатора перевели из "Лефортово" в "Матросскую тишину", поскольку там находится медицинская часть.
Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
Почти два года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
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Комментарии
Происшествия , Владимир Постанюк , Рауль Арашуков , Газпром , Совет Федерации , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости , Карачаево-Черкесская Республика , Санкт-Петербург
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