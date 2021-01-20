Арашуков заразился коронавирусом 

"Рауф Арашуков не этапирован в суд. Он помещён на карантин. Из СИЗО сообщили, что у него положительный тест на ковид. Адвокатам, посещавшим Рауфа, сотрудники СИЗО предлагают сдать анализ на коронавирус", — сказал собеседник агентства.