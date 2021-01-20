Ветеран «Альфы» высоко оценил ликвидацию боевиков в Чечне 

Ликвидация боевиков в Чечне является положительным фактом и успехом главы республики Рамзана Кадырова, заявил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
«Это очень положительный акт, потому что банда из шести человек — это действительно серьезное бандформирование, мы говорим о том, что и один боевик может нанести большой урон. Нужно поблагодарить лично Кадырова с успешно проведенной операцией. Бандиты уничтожены, потерь нет, это, конечно, положительно и это надо признать», — приводит его слова ТАСС.
При этом он отметил, что борьба с терроризмом на Северном Кавказе должна продолжаться. «Говорить, что это спокойствие навсегда, наверное, преждевременно. Активную борьбу с бандформированиями и террористическими проявлениями на Северном Кавказе как вели и ведем, так и будем вести», — добавил Гончаров.
Ранее в среду глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено». Путин в ходе телефонного разговора поздравил Кадырова и других участников операции. В Кремле сообщили, что все участники этой операции будут представлены к государственным наградам.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате спецоперации в Чеченской Республике ликвидированы пять бандитов. В НАК уточнили, что уничтоженный бандглаварь Аслан Бютукаев был причастен к теракту в Домодедово в 2011 году.