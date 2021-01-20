Ветеран «Альфы» высоко оценил ликвидацию боевиков в Чечне 

«Это очень положительный акт, потому что банда из шести человек — это действительно серьезное бандформирование, мы говорим о том, что и один боевик может нанести большой урон. Нужно поблагодарить лично Кадырова с успешно проведенной операцией. Бандиты уничтожены, потерь нет, это, конечно, положительно и это надо признать», — приводит его слова ТАСС.