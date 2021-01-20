Мошенники обманули 82-летнего ученого на миллион рублей 

Мошенники выманили у ученого Заура Мирзоева более миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

82-летний Мирзоев, как сообщал «Рамблер», — заведующий лабораторией неорганических и гибридных полимеров и композитов Института химической физики имени Семенова.

В июне сотрудники одной из инвестиционных компаний позвонили ему и предложили вложить деньги под 12,7% годовых. Ученый согласился. После этого он подписал несколько договоров с фирмой и перевел ей 1,2 миллиона рублей.

В январе телефоны компании перестали отвечать. Мирзоев приехал в ее офис на Краснопролетарской улице в Москве и выяснил, что фирма его больше не занимает. После этого ученый обратился с заявлением в полицию. Ее сотрудники инициировали проведение доследственной проверки по данному факту.

Вчера блогерша Кира Сорокина также заявила в полицию о мошенничестве. Она рассказала, что по переписке в WhatsApp познакомилась c неким Андреем К. Он сообщил ей, что является депутатом, и пообещал помочь по работе, а позже попросил дать деньги в долг. Сорокина перевела ему более 260 тысяч рублей. После этого мужчина перестал ей писать, а на ее звонки стал отвечать грубо и с угрозами.