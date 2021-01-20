Борющийся с коррупцией сотрудник МВД задержан за взятку

Исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Солнечногорску задержан за получение взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что некоторое время назад и.о. начальника солнечногорского ОЭБиПК по фамилии Уткин через посредника получил 250 тысяч рублей за непроведение проверки, непривлечение к уголовной ответственности и общее покровительство компании «Сенеж Управление» (основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда).

Полицейский был уличен в этом и задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере» (наказывается вплоть до лишения свободы на 12 лет). В отношении мужчины, который передал ему деньги, возбуждено дело о посредничестве во взяточничестве (наказывается вплоть до лишения свободы до 10 лет).