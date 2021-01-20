На Украине перевернулся грузовик с силовиками 

Во Львовской области Украины 13 военнослужащих ВСУ получили травмы во время автомобильной аварии. Об этом сообщила 20 января пресс-служба Львовской областной администрации.

«Водитель военнослужащий по контракту, житель Хмельницкой области 1983 г. р., при перемещении с места проведения плановых занятий в селе Старычи на спуске дороги у учебно-тренировочного комплекса не справился с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части дороги в кювет и перевернулся на левый бок», — сказано в сообщении.

Всего в машине был 31 человек, 28 из них — в кузове автомобиля.

В результате аварии пострадали 13 силовиков, восемь из них госпитализированы. Остальные за помощью не обращались.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на Украине произошло более 168 тыс. ДТП, погиб 3541 человек. Основной причиной аварий является превышение скорости.