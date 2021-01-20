Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Обокравший в пододеяльнике магазин россиянин попал на видео 

Алевтина Жаркова 25 минут назад
Житель Вологодской области обокрал супермаркет в пододеяльнике. Мужчина использовал постельное белье не только в целях маскировки, но и в качестве вместилища для награбленного.
Инцидент произошел в октябре минувшего года в Харовском районе Вологодской области. Как видно на записи с камеры наблюдения, проникший в торговое помещение вор намеривался украсть не только алкоголь и продукты питания, но наличность из кассы. Однако поживиться деньгами ему не удалось: в конце рабочего дня сотрудники магазина сдали кассу.
Полиция установила личность злоумышленника, после суда мужчина отправился в колонию — его приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы.
Происшествия , Видео , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
01:29
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
Происшествия Криминал
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
02:20
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
Происшествия
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
01:03
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
Общество
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
02:11
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
Общество
Видео несения службы миротворцами в Карабахе
00:59
Видео несения службы миротворцами в Карабахе
Армия
Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь»
00:57
Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь»
Армия
Разрушение айсберга в Атлантике сняли на видео
00:31
Разрушение айсберга в Атлантике сняли на видео
В мире
Полностью замерзший водопад Учан-Су сняли на видео
00:35
Полностью замерзший водопад Учан-Су сняли на видео
Общество
Инвалидов, чистящих снег, сняли на видео
00:38
Инвалидов, чистящих снег, сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение