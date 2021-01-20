Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин

Житель Вологодской области обокрал супермаркет в пододеяльнике. Мужчина использовал постельное белье не только в целях маскировки, но и в качестве вместилища для награбленного.

Инцидент произошел в октябре минувшего года в Харовском районе Вологодской области. Как видно на записи с камеры наблюдения, проникший в торговое помещение вор намеривался украсть не только алкоголь и продукты питания, но наличность из кассы. Однако поживиться деньгами ему не удалось: в конце рабочего дня сотрудники магазина сдали кассу.

Полиция установила личность злоумышленника, после суда мужчина отправился в колонию — его приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы.