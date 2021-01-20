Подозреваемого в убийстве жены задержали в Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены в квартире дома в Невском районе Петербурга , сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области

"Полиция Невского района задержала мужчину, подозреваемого в убийстве жены", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, 19 января в полицию поступило сообщение от женщины, что ее 30-летняя дочь не выходит на связь третий день подряд. Полицейские обнаружили тело пропавшей женщины в квартире на проспекте Большевиков, которую она снимала вместе с мужем. По этому же адресу был задержан ее нетрезвый 32-летний супруг.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 УК РФ "Убийство".

По данным местных СМИ, по предварительной информации, мужчина убил супругу топором.