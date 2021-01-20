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Москва

Потерявшая Rolex в ЦУМе блогерша перевела мошеннику 260 тысяч рублей 

Артём Кульша 30 минут назад
Мнимый депутат выманил у блогерши Киры Сорокиной более 260 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На днях блогерша познакомилась по переписке в WhatsApp c Андреем К. Он сообщил ей, что является депутатом, и прислал фотографии, на которых позирует с политиками и артистами. Мужчина пообещал помочь ей по работе, а позже попросил занять деньги в долг. Сорокина перевела ему более 260 тысяч рублей.
У блогерши Киры Сорокиной украли часы за миллион
После этого К. перестал ей писать, а на ее звонки стал отвечать грубо и с угрозами. 19 января блогерша заявила в полицию о мошенничестве. Ее сотрудники инициировали проведение доследственной проверки по факту произошедшего.
На днях, как сообщал «Рамблер», Сорокина забыла свои часы марки «Ролекс» более чем за миллион рублей в примерочной в бутике бренда «Гуччи» в московском универмаге ЦУМ. Она вернулась туда, не нашла часов и заявила в полицию об этом.
На прошлой неделе стало известно, что в Москве двое мужчин проникли в квартиру пожилой женщины под видом сотрудников газовой компании. Под видом осмотра оборудования они стали искать деньги. Пенсионерка заподозрила их в обмане, после чего мужчины напали на нее и проломили череп. Они не нашли деньги, взяли продукты из холодильника, открыли газ и скрылись, но позже были задержаны.
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Происшествия , Видео , ЦУМ
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