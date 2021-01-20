Главного борца с коррупцией в Солнечногорске задержали за взятку 

И.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Солнечногорску задержали при получении взятки в размере 250 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.
«И.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Солнечногорску А. Уткин получил через посредника 250 тыс. рублей за непроведение проверки и непривлечение к уголовной ответственности, а также за общее покровительство общества ООО «Сенеж Управления», — сказал ТАСС источник.
В настоящее время Уткин задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Также уголовное дело о посредничестве во взяточничестве возбуждено в отношении мужчины, передавшего полицейскому деньги.
Ранее сотрудники ФСБ задержали судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова при получении взятки в 13 млн рублей за обещание помощи по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.