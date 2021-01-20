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Главного борца с коррупцией в Солнечногорске задержали за взятку 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Главного борца с коррупцией в Солнечногорске задержали за взятку
Фото: РИА Новости
И.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Солнечногорску задержали при получении взятки в размере 250 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«И.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Солнечногорску А. Уткин получил через посредника 250 тыс. рублей за непроведение проверки и непривлечение к уголовной ответственности, а также за общее покровительство общества ООО «Сенеж Управления», — сказал ТАСС источник.

В настоящее время Уткин задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Также уголовное дело о посредничестве во взяточничестве возбуждено в отношении мужчины, передавшего полицейскому деньги.
Ранее сотрудники ФСБ задержали судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова при получении взятки в 13 млн рублей за обещание помощи по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.
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Происшествия , Сергей Котов , ФСБ , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва , Московская область , Солнечногорск
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