Главного борца с коррупцией в Солнечногорске задержали за взятку 

«И.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Солнечногорску А. Уткин получил через посредника 250 тыс. рублей за непроведение проверки и непривлечение к уголовной ответственности, а также за общее покровительство общества ООО «Сенеж Управления», — сказал ТАСС источник.