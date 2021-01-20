Блогерша и основатель бренда косметики Кира Сорокина 19 января обратилась в столичную полицию с заявлением о мошенничестве. Несколько дней назад девушка лишилась золотых часов с бриллиантами Rolex более чем за миллион рублей. Она потеряла дорогой аксессуар во время шопинга в ЦУМе

Не успела она отойти от этой потери, как ее ждала новая. На отдыхе в Сочи блогерша познакомилась по переписке в WhatsApp c мужчиной. Он представился Андреем К. и заявил, что является депутатом. Собеседник заинтересовал девушку своими снимками, он позировал на них с известными политиками и артистами, и обещал помочь ей своими связями по рабочим вопросам.

В какой-то момент новый знакомый Сорокиной попросил у нее денег в долг. Девушка перевела по номеру телефона более 260 тысяч рублей. Заполучив крупную сумму, «депутат» потерял к ней интерес, а на звонки стал отвечать грубо и с угрозами.

Правоохранители начали проверку по факту заявления блогерши, ведется розыск мошенника.

Кира Сорокина — блогер-миллионник, девушка пять лет назад запустила собственный бизнес, в настоящий момент она возглавляет компанию Nanoasia.