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Москва

«Депутат» развел на деньги потерявшую Rolex в ЦУМе блогершу 

ЧП Столица 1 час назад
Блогерша и основатель бренда косметики Кира Сорокина 19 января обратилась в столичную полицию с заявлением о мошенничестве. Несколько дней назад девушка лишилась золотых часов с бриллиантами Rolex более чем за миллион рублей. Она потеряла дорогой аксессуар во время шопинга в ЦУМе.
Не успела она отойти от этой потери, как ее ждала новая. На отдыхе в Сочи блогерша познакомилась по переписке в WhatsApp c мужчиной. Он представился Андреем К. и заявил, что является депутатом. Собеседник заинтересовал девушку своими снимками, он позировал на них с известными политиками и артистами, и обещал помочь ей своими связями по рабочим вопросам.
У блогерши Киры Сорокиной украли часы за миллион
В какой-то момент новый знакомый Сорокиной попросил у нее денег в долг. Девушка перевела по номеру телефона более 260 тысяч рублей. Заполучив крупную сумму, «депутат» потерял к ней интерес, а на звонки стал отвечать грубо и с угрозами.
Правоохранители начали проверку по факту заявления блогерши, ведется розыск мошенника.
Кира Сорокина — блогер-миллионник, девушка пять лет назад запустила собственный бизнес, в настоящий момент она возглавляет компанию Nanoasia.
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Комментарии 9
Происшествия , Видео , ЦУМ , Краснодарский Край , Сочи
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