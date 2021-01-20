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Москва

Уснувшего в авто москвича обокрали на 500 тысяч 

Артём Кульша 31 минуту назад
На уснувшего в авто москвича оформили кредит
Фото: ТАСС
Незнакомец обокрал жителя Москвы, уснувшего в его автомобиле. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Вечером 8 января неподалеку от входа на станцию метро «Белорусская» 41-летний мужчина остановил попутный автомобиль и попросил водителя подвезти его. Тот согласился.
В какой-то момент пассажир уснул. Через некоторое время после окончания поездки он обнаружил исчезновение своего смартфона, смарт-часов, ювелирных изделий, 87 тысяч рублей с банковского счета, а также тот факт, что некто оформил на его имя кредит в размере 300 тысяч рублей. Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Ее сотрудники возбудили по факту произошедшего уголовное дело. Совокупный ущерб мужчины оценен в 535 тысяч рублей.
Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что бизнесмен Иса Ягубов обратился в полицию с заявлением о том, что его знакомый Мамед Асланов не заплатил ему шесть миллионов рублей за 500 тонн отгруженного лука и скрылся.
На прошлой неделе стало известно, что в Ростове-на-Дону 40-летняя начальница операционной кассы в инкассаторской компании «Инкахран» с 2016 года меняла наличные денежные средства на билеты банка приколов. С тех пор она выменяла 9,4 миллиона рублей.
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Комментарии 4
Происшествия , Небанковская кредитная организация "Инкахран"
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