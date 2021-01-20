На уснувшего в авто москвича оформили кредит

Незнакомец обокрал жителя Москвы , уснувшего в его автомобиле. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вечером 8 января неподалеку от входа на станцию метро «Белорусская» 41-летний мужчина остановил попутный автомобиль и попросил водителя подвезти его. Тот согласился.

В какой-то момент пассажир уснул. Через некоторое время после окончания поездки он обнаружил исчезновение своего смартфона, смарт-часов, ювелирных изделий, 87 тысяч рублей с банковского счета, а также тот факт, что некто оформил на его имя кредит в размере 300 тысяч рублей. Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Ее сотрудники возбудили по факту произошедшего уголовное дело. Совокупный ущерб мужчины оценен в 535 тысяч рублей.

Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что бизнесмен Иса Ягубов обратился в полицию с заявлением о том, что его знакомый Мамед Асланов не заплатил ему шесть миллионов рублей за 500 тонн отгруженного лука и скрылся.