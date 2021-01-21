В колонии ИК-6 вскрылось сексуальное насилие среди заключенных

Все новости на карте

В ходе комплексной проверки выявлен факт противоправных деяний сексуального характера со стороны заключенных в отношении осужденного Б. Он экстренно госпитализирован в областную больницу. На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета России

правоохранительных органах. В преступлении подозревается группа отрицательно настроенных к администрации колонии осужденных, уточнил источник «Ленты.ру»

Также выявлены незаконные действия сотрудников СИЗО-1 и находящихся там арестантов. От пострадавших приняты заявления о противоправных деяниях.

На период проведения служебной проверки от работы отстранены руководители СИЗО-1 и ИК-6.