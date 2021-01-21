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В российской колонии вскрылось сексуальное насилие среди заключенных 

Lenta.ru 31 минуту назад
В колонии ИК-6 вскрылось сексуальное насилие среди заключенных
Фото: ТАСС
В исправительной колонии ИК-6 Иркутской области выявлен случай сексуального насилия среди заключенных. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления ФСИН России Ольга Хинданова.
В ходе комплексной проверки выявлен факт противоправных деяний сексуального характера со стороны заключенных в отношении осужденного Б. Он экстренно госпитализирован в областную больницу. На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета России.
В преступлении подозревается группа отрицательно настроенных к администрации колонии осужденных, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.
Также выявлены незаконные действия сотрудников СИЗО-1 и находящихся там арестантов. От пострадавших приняты заявления о противоправных деяниях.
На период проведения служебной проверки от работы отстранены руководители СИЗО-1 и ИК-6.
Масштабная проверка в колониях Иркутской области началась после многочисленных жалоб родственников осужденных, отмечает «Интерфакс».
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Происшествия , СКР , МВД , ФСИН , Lenta.ru , Интерфакс , Иркутская Область
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