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Москва

Рекламные плакаты на 250 тыс. руб. украли в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Рекламные плакаты на 250 тыс. руб. украли в Москве
Фото: РИА Новости
В столице неизвестный похитил рекламные плакаты на сумму 250 тыс. руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, 19 января текущего года в ОВД «Таганский» обратился представитель организации. «Он сообщил о краже неизвестным 282 рекламных плакатов. Ущерб составил 250 тыс. руб.», — сказали в столичном главке, не уточнив обстоятельств происшествия.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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