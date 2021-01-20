Рекламные плакаты на 250 тыс. руб. украли в Москве 

В столице неизвестный похитил рекламные плакаты на сумму 250 тыс. руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как рассказали в ведомстве, 19 января текущего года в ОВД «Таганский» обратился представитель организации. «Он сообщил о краже неизвестным 282 рекламных плакатов. Ущерб составил 250 тыс. руб.», — сказали в столичном главке, не уточнив обстоятельств происшествия.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.