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Прорыв тепломагистрали в Норильске сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В ночь с 18 на 19 января в Норильске прорвало тепломагистраль. Кадры аварии очевидцы выложили в соцсети. Струи воды бьют вверх на несколько десятков метров. Из-за мороза вода сразу же превращается в пар и снег. По словам коммунальщиков, специалисты оперативно устранили повреждение. Авария никак не повлияла на теплоснабжение города.
Сейчас температура в Норильске в ночное время опускается до минус 36 градусов.
Норильск — самый северный город мира с численностью населения более 150 тысяч человек. Градообразующим предприятием Норильска является Заполярный филиал Горно-металлургической компании «Норильский никель».
Происшествия , Видео , Норникель
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