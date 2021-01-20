Прорыв тепломагистрали в Норильске сняли на видео 

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В ночь с 18 на 19 января в Норильске прорвало тепломагистраль. Кадры аварии очевидцы выложили в соцсети. Струи воды бьют вверх на несколько десятков метров. Из-за мороза вода сразу же превращается в пар и снег. По словам коммунальщиков, специалисты оперативно устранили повреждение. Авария никак не повлияла на теплоснабжение города.

Сейчас температура в Норильске в ночное время опускается до минус 36 градусов.