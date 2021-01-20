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Москва

Восемь рыбаков оказались на оторванной льдине на Сахалине 

ТАСС и ещё 2 6 минут назад
Льдину с рыбаками оторвало от берега на Сахалине
Фото: Главное управление МЧС России по Сахалинской обл
Оперативные службы в Сахалинской области ведут спасательную операцию в Макаровском районе, где восемь рыбаков оказались на оторванной льдине. К вылету готовится вертолет, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Валерия Лимаренко.

"К вылету готовится вертолет для спасательной операции. В настоящий момент идет спасательная операция восьми рыболовов в Макаровском районе, которые оказались на оторванной льдине. Из них три женщины", — говорится в сообщении.

Ранее МЧС региона опубликовало предупреждение об опасности отрыва льда от берега у юго-восточного побережья острова Сахалин. Всего в зоне опасности могут находиться около 300 рыбаков-любителей.
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Происшествия , Валерий Лимаренко , МЧС , Магадан , Магаданская Область , Сахалинская Область
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