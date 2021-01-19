В Москве полицейские выдали владельцу автомобиль с трупом 

Московские полицейские выдали владельцу со стоянки автомобиль, в котором тот позже обнаружил тело неизвестной женщины. Мужчина с трудом смог вызвать сотрудников правоохранительных органов , так как операторы не верили его словам, сообщает MK.RU

За несколько дней до происшествия собственник «Газели» поручил 32-летнему водителю взять машину и привезти из города Камышин в Москву стулья. Шофер справился с задачей и около трех часов ночи 14 января в ходе телефонного разговора с собственником машины пожаловался, что метель и дорога его утомили. После этой беседы мужчина перестал выходить на связь, и собственник «Газели» обратился в полицию.

На записях с камер наблюдения, прослеживающих область МКАД, указанную машину найти не удалось. Позже припаркованный автомобиль с мертвым водителем обнаружили на улице Дмитриевского. Тело погибшего покоилось возле отверстия люка, ведущего на второй этаж «Газели», где находилось спальное место. Специалисты пришли к выводу, что водитель планировал лечь спать, когда у него внезапно возникли проблемы с сердцем.

Автомобиль приняли на хранение в ОМВД России по району Косино-Ухтомский, и передали владельцу 17 января. Собственник вместе с женой отправился на «Газели» в подмосковный отель. Наводя порядок в машине, супруги добрались до второго яруса, где обнаружили тело молодой женщины. Испугавшись, они обратились в полицию, однако вызвать наряд на место удалось не сразу — операторы не могли поверить в то, что коллеги не заметили второй труп.

Позже сотрудники правоохранительных органов осмотрели тело и нашли при погибшей паспорт, в котором указывалось, что умершей было 20 лет. По мнению экспертов, женщина задохнулась выхлопными газами вместе с водителем.