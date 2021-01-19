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Москвич осужден на 4 года за истязание 5-летнего пасынка 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
Москвич осужден на 4 года за истязание 5-летнего пасынка
Фото: РИА Новости
Симоновский суд Москвы приговорил к 4 годам 39-летнего Мурата Шханукова за истязание 5-летнего пасынка за непослушание, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Суд приговорил Шханукова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным ведомства, мужчина проживал с женой и ее детьми от предыдущих браков (мальчиком 2014 года рождения и девочками 2012 и 2010 годов рождения) в арендуемой им квартире в 3-м Автозаводском проезде. С 23 января по 28 января прошлого года якобы за пресечение непослушания он бил 5-летнего мальчика, лишал его еды и питья, принуждал к выполнению физических упражнений с запредельными нагрузками, безосновательно запрещал мальчику вставать с кровати, из-за отказа доедать ужин ограничил его в какой-либо пище на несколько дней.
В один из дней Шхануков бросил с силой в мальчика подушку, от чего тот упал и ударился головой о стену. Затем мужчина стал избивать ребенка руками по голове и лицу. "За отказ несовершеннолетнего доедать пищу Шхануков, выкинув остатки в мусорное ведро, схватил мальчика и поместил его голову в мусорное ведро, при этом ударил его лицом об ободок ведра, причинив кровоподтек нижней губы и рану в области верхней челюсти", — добавили в прокуратуре. После этого он заставил малолетнего употребить в пищу выброшенные им продукты из мусорного ведра.
Все свои действия Шхануков сопровождал оскорблениями.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Москва
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