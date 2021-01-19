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Москва

«Мебельного короля» Москвы задержали в Шереметьево 

ЧП Столица 23 минуты назад
Бизнесмена задержали в Шереметьево по делу о «Трех китах»
Фото: chp-msk.ru
Полиция задержала в столичном аэропорту Шереметьево крупного бизнесмена Сергея Зуева, которому в СМИ дали прозвище «мебельный король Москвы». По данным РЕН ТВ, предпринимателя «повязали» после прилета из Германии несколько дней назад. По информации «Комсомольской правды», против Зуева было возбуждено уголовное дело по статьям «Самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения» и «Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору». Ему инкриминируют дело о так называемом захвате ТЦ «Три кита».
Так, по данным портала, в конце июля 2020 года в торговый центр приехали некие люди во главе с Зуевым, который ранее владел центром. Они предоставили администрации бумаги с решением суда и буквально выдворили нынешних владельцев из здания. Сам Сергей Зуев в интервью утверждал, что приехал в свой торговый центр на законных основаниях в сопровождении четырех адвокатов.
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Комментарии 1
Происшествия , Сергей Зуев , Аэропорт Шереметьево , Германия , Москва
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