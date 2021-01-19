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Москва

Полицейский напал на водителя с огнетушителем за отказ выйти из авто 

Павел Тиунов 37 минут назад
Полицейский напал на водителя с огнетушителем за отказ выйти из авто
Фото: ТАСС
В Миассе автоинспектор выбил стекло в машине несговорчивого автолюбителя, который наотрез отказывался выйти из авто и предъявить документы, сообщает Ura.ru. В результате автомобилист, пытавшийся обвинить полицейских в произволе, угодил в изолятор.
Инцидент водитель снял на видео. На записи он препирается с автоинспектором, который требует от него выйти из авто и показать водительское удостоверение и техпаспорт. Автолюбитель в этот момент настаивает на том, что остановивший его полицейский и человек на фото в его удостоверении абсолютно не похожи. Мужчина просил дать ему время на выяснение личности правоохранителя.

«Вы бандиты какие-то с большой дороги. Вы ведете себя как самые настоящие бандиты», — говорит водитель полицейским.

Автоинспектор, понимая, что по-хорошему договориться с водителем не удаётся, взял в патрульной машине огнетушитель и предупредил автомобилиста, что вынужден будет разбить стекло. Мужчина заявил, что в этом случае полицейский должен будет возместить ему ущерб. После этого сотрудник ГИБДД перешел от угроз к действиям. Он разбил огнетушителем окно и начал вытаскивать водителя из машины.
В региональном управлении МВД журналистам сообщили, что действия сотрудника ГИБДД попадают под положения закона «О полиции». По их словам, применение силы в этом случае было совершенно оправдано. К такому же мнению пришел суд, который признал автомобилиста виновным в неподчинении законным требованиям сотрудника полиции и назначил ему наказание в виде административного ареста на 12 суток.
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Происшествия , ГИБДД , МВД , РИА Ura.ru
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