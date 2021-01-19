Полицейский напал на водителя с огнетушителем за отказ выйти из авто 

Миассе автоинспектор выбил стекло в машине несговорчивого автолюбителя, который наотрез отказывался выйти из авто и предъявить документы, сообщает Ura.ru. В результате автомобилист, пытавшийся обвинить полицейских в произволе, угодил в изолятор.

Инцидент водитель снял на видео. На записи он препирается с автоинспектором, который требует от него выйти из авто и показать водительское удостоверение и техпаспорт. Автолюбитель в этот момент настаивает на том, что остановивший его полицейский и человек на фото в его удостоверении абсолютно не похожи. Мужчина просил дать ему время на выяснение личности правоохранителя.

«Вы бандиты какие-то с большой дороги. Вы ведете себя как самые настоящие бандиты», — говорит водитель полицейским.

Автоинспектор, понимая, что по-хорошему договориться с водителем не удаётся, взял в патрульной машине огнетушитель и предупредил автомобилиста, что вынужден будет разбить стекло. Мужчина заявил, что в этом случае полицейский должен будет возместить ему ущерб. После этого сотрудник ГИБДД перешел от угроз к действиям. Он разбил огнетушителем окно и начал вытаскивать водителя из машины.