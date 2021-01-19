В Ростове-на-Дону клиент кафе был убит одним ударом 

Посетитель кафе Ростова-на-Дону в ходе конфликта убил своего оппонента ударом в лицо. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел 17 января в кафе «Закусочная» в Ростове-на-Дону.

Двое мужчин поссорились, перепалка перешла в драку, в ходе которой один из участников конфликта ударил своего оппонента в лицо. Тот упал на пол и умер.

По предварительным данным, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Подмосковье гражданин Узбекистана ударил кулаком по голове полицейского, составляющего на него административный протокол. В результате нападения правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины и ушибы. Нападавший был задержан, он признал свою вину.