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В Ростове-на-Дону клиент кафе был убит одним ударом 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Ростове-на-Дону клиент кафе был убит одним ударом
Фото: РИА Новости
Посетитель кафе Ростова-на-Дону в ходе конфликта убил своего оппонента ударом в лицо. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, инцидент произошел 17 января в кафе «Закусочная» в Ростове-на-Дону.
Двое мужчин поссорились, перепалка перешла в драку, в ходе которой один из участников конфликта ударил своего оппонента в лицо. Тот упал на пол и умер.
По предварительным данным, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Подмосковье гражданин Узбекистана ударил кулаком по голове полицейского, составляющего на него административный протокол. В результате нападения правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины и ушибы. Нападавший был задержан, он признал свою вину.
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