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С кладбища Петербурга украли бюст Героя Советского Союза 

News.ru 38 минут назад
Бюст героя Советского Союза украли с петербургского кладбища
Фото: warheroes.ru
Неизвестный похитил со стелы на Волковском кладбище во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга бюст героя Советского Союза. Злоумышленник выкрал изваяние с одной из могил кладбища.
18 января поступило сообщение от мастера участка Волковского кладбища о том, что в период с декабря 2020-го по 17 января неизвестный похитил бюст со стелы на одной из могил, — рассказали в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Следователи уже возбудили дело по статье «Кража». На данный момент, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как стало известно, неизвестный похитил бюст героя СССР Василия Мациевича. Зачем злоумышленнику потребовалось именно это изваяние, пока неизвестно. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит найти похитителя и выяснить мотивы преступления, передаёт РИА Новости.
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Мациевич родился в 1913 году. Он закончил Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков, после чего отправился на фронт, чтобы защищать свою родину.
Во время войны мужчина руководил эскадрильей 26-го истребительного авиаполка 7-го истребительного авиакорпуса ПВО СССР. К июню 1942 года он совершил 196 боевых вылетов, во время которых сбил 16 вражеских самолётов лично и шесть самолётов в составе боевой группы.
Заслуги лётчика не могли остаться без внимания советского командования. Звание Героя СССР Мациевич получил в феврале 1943 года.
К сожалению, надругательства над памятниками времён Великой Отечественной войны не являются редкостью. В декабре NEWS.ru писал, что полиция Санкт-Петербурга задержала бездомного гражданина, который разбивал бутылки о памятник жертвам нацизма.
Монумент «Эхо» является единственным в городе памятником узникам концлагерей. Именно его осквернил бездомный.
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Происшествия , МВД , РИА Новости
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