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Москва

Трех приезжих обвинили в похищении младенца в Подольске 

Агентство «Москва» и ещё 1 1 час назад
Трех приезжих обвинили в похищении младенца в Подмосковье
Фото: РИА Новости
В Подольске троим гражданам предъявлено обвинение в похищении младенца, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью Ольга Врадий.

«По данным следствия, 25 декабря 2020 года две женщины, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в квартире, расположенной в Подольске, введя в заблуждение хозяйку квартиры о необходимости оказания срочной медицинской помощи ее месячному сыну, похитили его и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле, которым управлял мужчина, осведомленный об их преступных намерениях», — сказала собеседница агентства.

Возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц. В ходе розыска на территории соседнего региона задержали троих жителей Пензенской области. В понедельник, 18 января, их доставили в следственный отдел Подольска. На данный момент гражданам предъявлено обвинение.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось оперативными сотрудниками МВД России, а также регионального управления МВД.
Как отметила Врадий, малыш находится в больнице, его жизнь и здоровье вне опасности. Следствие планирует ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения. Расследование продолжается.
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Комментарии
Происшествия , Ольга Врадий , СКР , МВД , АГН "Москва" , Московская область , Подольск
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