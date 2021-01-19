Трех приезжих обвинили в похищении младенца в Подмосковье

«По данным следствия, 25 декабря 2020 года две женщины, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в квартире, расположенной в Подольске, введя в заблуждение хозяйку квартиры о необходимости оказания срочной медицинской помощи ее месячному сыну, похитили его и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле, которым управлял мужчина, осведомленный об их преступных намерениях», — сказала собеседница агентства.

Возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц. В ходе розыска на территории соседнего региона задержали троих жителей Пензенской области. В понедельник, 18 января, их доставили в следственный отдел Подольска. На данный момент гражданам предъявлено обвинение.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось оперативными сотрудниками МВД России , а также регионального управления МВД.

Как отметила Врадий, малыш находится в больнице, его жизнь и здоровье вне опасности. Следствие планирует ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения. Расследование продолжается.